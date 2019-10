Minister Misiekaba voert gesprekken met afdelingshoofden SoZaVo Nickerie

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft gisteren een onderhoud gehad met de leidinggevenden van de verschillende SoZaVo kantoren in het rijstdistrict Nickerie.

De minister heeft het beleid op het ministerie grondig doorgenomen met de afdelingshoofden. “In mijn visie wil ik niet dat mensen voor altijd blijven in het systeem van SoZaVo. Het is onze taak om deze mensen te helpen zodat ze verder kunnen gaan in de samenleving. Alleen zij die een permanente beperking hebben en zichzelf niet kunnen helpen, gaan we moeten ondersteunen”, gaf de minister aan

Hij gaf de leidinggevende mee dat het ministerie van SoZaVo het mooiste ministerie van Suriname is. “Wij mogen bevorderen dat er welzijn is in de samenleving. Ons ministerie heeft direct te maken met mensen. Wat we doen of nalaten heeft direct effect en impact op mensen. Dat is reden waarom ik altijd op het veld ben. Je moet bij de mensen zijn en met de mensen de dingen samen doen“, zegt Misiekaba.

Hij sprak ook met de mensen over de dienstverlening. Hij gaf aan dat mensen tevreden weg moeten gaan als ze een SoZaVo-kantoor hebben bezocht. “We kunnen ze niet altijd in materiële zin helpen, maar tenminste moet u een luisterend oor hebben voor de mensen,” zei de bewindsman. In de komende periode wil de minister het personeel van SoZaVo over geheel Suriname trainingen laten volgen. De richting die de minister wilt gaan met het ministerie vergt dat mensen goed getraind zijn om mee te kunnen gaan.

De diensthoofden hebben vanuit hun zijde ook zaken voorgehouden aan de minister. Een van de zaken is dat voor de verkiezingen van 2020 een groot deel van het personeel in het rijstdistrict de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. De vraag is dat er nu jonge mensen in dienst worden genomen om ingewerkt te worden. De minister heeft toegezegd om deze zaak op te pakken en zo snel mogelijk op te lossen. Ook de renovatie van de verschillende gebouwen is een zorgpunt en heeft de aandacht van de minister.

Op één van de wijk-kantoren te Wageningen is er sinds 2003 geen telefoonaansluiting. Als het personeel iets telefonisch wilt afhandelen, moeten ze dat bij een kantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkeling doen. De minister die zich dat niet kan voorstellen, heeft terstond opdracht gegeven om deze zaak op te lossen.De Surinaamse minister is sinds woensdag 2 oktober in Nickerie voor een werkbezoek.