Man mishandelt z’n vrouw na ruzie over Whatsapp-berichten van buitenvrouw

De 35-jarige Kenny T. is dinsdag aangehouden door de politie van Lelydorp. Dit nadat hij zijn eigen vrouw tot bloedens toe heeft mishandeld, omdat zij ruzie had gemaakt over een aantal Whatsapp-berichten van zijn buitenvrouw.

De politie Public Relations meldt, dat na een melding van een geval van mishandeling aan de Sumatraweg op zaterdag 28 september de wetsdienaren het adres aandeden voor onderzoek. Daar aangekomen werd het slachtoffer met bloedstorting uit haar rechteroor aangetroffen. Zij was niet aanspreekbaar. Zij werd medisch op de Surinaamse Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis behandeld. Het slachtoffer is door behandelende arts van de SEH verwezen naar de KNO-arts.

Naderhand verklaarde het slachtoffer dat zij en haar man Kenny de laatste tijd vaker ruzie kregen, toen zij erachter kwam dat Kenny een buitenechtelijke relatie op na houdt met een andere vrouw. De vrouw en haar partner kregen op 28 september wederom een woordenwisseling vanwege een aantal whats-app berichten die hij van de andere vrouw had gekregen. Bij die gelegenheid nam Kenny haar in een wurggreep en bracht haar met zijn tot vuisten gebalde handen slagen toe in haar gezicht en hoofd.

Na de daad verliet hij de woning en nam zijn intrek bij zijn andere partner in het stadscentrum van Suriname. Terwijl de Politie nog bezig was met het onderzoek, meldde Kenny zich aan op het politiebureau met het verzoek of de politie hem zou kunnen assisteren om zijn kleren op te halen aan de Sumatraweg. De verdachte werd terstond, aangehouden en voorgeleid.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Kenny in verzekering gesteld.