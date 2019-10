Waterrekening betalen nu ook mogelijk onder de Centrale Markt

Waterrekening kan sinds gisterochtend ook onder de Centrale Markt Paramaribo betaald worden. Dit nadat de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) een incassokantoor onder de markt in gebruik heeft genomen.

De ingebruikname heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van marktmeester John Lecton, medewerkers van de SWM, marktverkopers en bezoekers. Lecton heeft laten weten dat alle nutsbedrijven en dienstverleners zijn benadert voor het onderbrengen van een incassokantoor in de units onder de markt.

De SWM is ingegaan op de uitnodiging en heeft alle progressiviteit getoond. Een SWM incassokantoor onder de markt betekent voor de marktventers een stukje gemak om op hun werklocatie de rekening te voldoen, maar ook de bezoekers van de markt kunnen tijdens het halen van boodschappen meteen de waterrekening betalen.

De Centrale Markt in Suriname beschikt nu over een Bazo unit, My Lab prikpunt, gratis WiFi, een pinautomaat, Photobooth en sinds gisterochtend ook een SWM incassokantoor.