Suriname beleeft zijn derde PRIDE Month

Op 1 oktober begint de derde PRIDE Month in Suriname. Een maand boordevol events en activiteiten die de verbondenheid laten zien tussen de LGBT+gemeenschap en de Surinaamse samenleving. De officiële opening van de PRIDE Month is op 5 oktober op de Pier van Torarica, gevolgd door het feestelijke PRIDE Ball.

Op de internationale Coming Out Day, donderdag 11 oktober, is er aan de Heerenstraat het bijzondere event PRIDE Stories, waar mensen verhalen zullen delen over gebeurtenissen, ervaringen of daden waarop zij trots zijn. Het evenement waar iedereen naar uitkijkt, de kleurrijke PRIDE Walk met aansluitend het Q-Yard Festival, is dit jaar op zaterdag 26 oktober. Deze loop, waaraan elk jaar meer mensen meedoen, is een absolute blikvanger waarmee Suriname tot ver buiten de grenzen de aandacht trekt.

“De PRIDE staat ook symbool voor ons kleurrijke en diverse land: ons huis, een inclusieve samenleving waar we met zijn allen aan bouwen”, zegt PRIDE Month-coördinator Sherwin Vreeswijk. “Het thema van dit jaar past bij ons allemaal: WE ARE FAMILY!”

Dit thema is gekozen omdat een familie die je liefde geeft, respecteert en ondersteunt, heel belangrijk is in het leven – of het nu om je biologische familie gaat of om de familie die je zelf kiest. LGBT+ers die worden verstoten door hun eigen bloedverwanten, moeten weten dat zij ook een andere familie hebben waarop zij kunnen bouwen.

“In tijden waarin je het idee hebt dat je nergens thuishoort, is het belangrijk dat je weet dat er een hele grote familie is van LGBT+’ers en bondgenoten, die je accepteren, respecteren en van je houden. We worden er alleen maar sterker van door er voor onze familie te zijn!”, zegt Sherwin Vreeswijk.

De PRIDE Month 2019 heeft een gevarieerd aanbod. Zo is er elke donderdagavond in TBL Cinemas een film te zien die is geselecteerd door een ambassade. Dit jaar worden de films aangeboden door de ambassades van Brazilië, Canada, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. De toegang is vrij.

Op diverse locaties kan het publiek deze maand vragen stellen en kennis verrijken bij de stand ‘Info uit de kast’. En in Courtyard by Marriott is op 18 oktober de discussieavond PRIDE Talk. Uiteraard zijn er ook deze PRIDE Month genoeg events om lekker te dansen, eten, babbelen en genieten.