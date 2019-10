Smerig restaurant aan de Kwattaweg gesloten

De bestuursdienst van het ressort Weg naar Zee in Suriname is tijdens controle gisteren gestuit op een zeer onhygiënische situatie in een restaurant aan de Kwattaweg. De zaak werd terstond gesloten voor het publiek in opdracht van de districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest, Eric Grauwde.

Daarnaast is ook gebleken dat de persoon die de zaak nu draait, niet over een geldige vergunning beschikt. Ook is hij de Surinaamse taal niet machtig.

De restauranthouder is meegedeeld de zaak goed schoon te maken. Daarnaast moet hij ook alle bescheiden voor de aanvraag van een eet- en drinkgelagenvergunning overleggen en deze indienen op het districtscommissariaat.

Het Burger Informatie Centrum meldt dat de betrokkenne een week de tijd heeft om zaken in orde te maken.