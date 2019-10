Kids van tehuis krijgen keurig kapsel aangemeten door actie van PRO

Met de start van het nieuwe schooljaar hebben veel ouders extra kosten gemaakt om hun kroost te voorzien van schoolbenodigdheden en kleding. Deze periode is daarom ook voor veel tehuizen in Suriname best zwaar, omdat ze veel kinderen tegelijk van het nodige moeten voorzien. De PRO wilde daarom het weekend voor 1 oktober 64 kinderen van tehuis Campange extra ondersteunen door het organiseren van een ‘Fresh Hair Party’ waarbij alle kids werden voorzien van een keurig kapsel, geheel volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs.

Vlechters, barbers en kapsters gaven enthousiast gehoor aan de oproep van de Mediacommissie van de PRO om belangeloos hun diensten in te zetten ten behoeve van de 64 kinderen van kindertehuis Campagne. De meisjes werden gevlochten en kregen kleurige kralen, terwijl de jongens door de barbers werden voorzien van een fris kapsel. Een leuk verzorgd kapsel is goed voor het zelfvertrouwen van elk kind. Enkele meisjes van het tehuis hadden om praktische redenen kort haar en waren zeer ingenomen met hun lange vlechtjes en kraaltjes.

De directrice van kindertehuis Campange, Mw. Silvy Campange bevestigde dat de uitdagingen juist rond deze periode extra toenemen. Ze ontvangen geen subsidie van overheidswege en draaien het tehuis middels donaties, die zeer afwisselend zijn. Het tehuis heeft dringend behoefte aan een boekhouder of accountant. Schoolspullen zijn nooit genoeg, dus die zijn eveneens van harte welkom.

De volgende dag, maandag 30 september, waren de stoere jongens aan de beurt. Het Fresh Hair event kreeg namelijk een vervolg in ‘Pakkitows Barbershop’ aan de Constant Vredestraat, waarbij de barbers gedurende de ‘PRO Barber Battle’, naast het gratis knippen van scholieren, ook hun creativiteit in ‘design knippen’ konden laten zien op enkele volwassen modellen.

De resultaten waren verbluffend, de 1eprijs in de categorie ‘design’ was voor barber Rudi Elias, In de categorie ‘haar overloop’ ontving Barber Randy de ere titel. Barber Ricky Deo ontving de 2eprijs. De prijzen bestonden uit een bescheiden geldbedrag. Heel laat in de avond vertrok de laatste klant uit Pakkitows Barbershop.

Met het organiseren van de ‘PRO Barber Battle’ hoopt de PRO de kappers en barbers branche een positieve stimulans te geven en hen meer onder de aandacht te brengen als onderdeel van een groeiende MKB sector. De talenten en de creativiteit van deze veelal jonge ondernemers, mag absoluut gezien worden en verdiend daarom ook meer aandacht en publiciteit.

“We hopen zodoende om deze sectoren uit de hossel-cultuur te tillen, we pleiten voor het bijhouden van een boekhouding zodat ook deze jonge ondernemers aanspraak kunnen maken op extra financiële middelen om hun business verder te professionaliseren. Volgend weekend is er een ‘Fresh Hair Party’ te Albina, terwijl de ‘PRO Barber Battle’ de potentie heeft om uit te groeien tot een landelijk event”, aldus Bryan Boerleider, Politiek Leider PRO.