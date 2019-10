2-Remember bestaat 18 jaar en dat wordt groots gevierd op 16 november

Dit jaar bestaat de populaire all-round formatie 2-Remember alweer 18 jaar en dat wil de band niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom is er op zaterdag 16 november 2019 een exclusief feest van 20.00u – 02.30 in zalencentrum De Brug te Reeuwijk!

Het wordt een bijzondere avond met de leukste fans, lekker eten, de beste DJ’s en natuurlijk heerlijke live muziek van 2-Remember! En omdat de bandleden van 2-Remember ook lekker willen dansen en meefeesten met alle fans, komen de heren van de band Passion aflsuiten!

Dit mag je niet missen! Het aantal kaarten voor dit exclusieve feest is beperkt dus haal je kaarten op tijd. Deze zijn online te koop via deze link.



LET OP: Er is een beperkt aantal gereserveerde VIP tafels beschikbaar, vlakbij het podium. Meer weten bel of ap 0626328025.

2-Remember Birthday Bash

Zaterdag 16 november 2019

Van 20.00u – 02.30u

Zalencentrum De Brug

Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk

Line-up; 2-Remember, Passion, DJ Meo Mania en DJ Gill

Javaanse catering en worstman aanwezig!

Posted by 2-Remember on Wednesday, 31 July 2019