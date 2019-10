10-jarig meisje na school verdwenen in Wanica [UPDATE]

De 10-jarige Hiquaini Wooje is dinsdag na school in het district Wanica zoekgeraakt. Het meisje is door haar moeder omstreeks 07.45u afgezet op O.S. Dijkveld aan de Pierpontweg. Toen de moeder de school omstreeks 15.00u weer heeft aangedaan om haar dochter af te halen bleek dat zij reeds was vertrokken.

Een zoekactie in de directe omgeving heeft niets opgeleverd. De moeder heeft hierna officieel aangifte van vermissing van haar dochter gedaan bij de Surinaamse politie.

De 10-jarige had een blauwe jeansbroek, groene uniform bloes en zwarte schoenen aan.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd om naar haar uit te kijken.

UPDATE: De politie is zojuist (19.15u) in kennis gesteld dat het meisje terecht is. Ze is thuis. Meer details over bijvoorbeeld waar het meisje was, zijn nog niet bekend.