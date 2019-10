Werknemer Suribet retailer vergokt SRD 55.000 zonder te betalen

De politie van het bureau De Nieuwe Grond heeft afgelopen donderdag de 23-jarige Elmert A. aangehouden voor oplichterij. Dit nadat hij SRD 55.000 heeft vergokt van een Suribet retailer waar hij werkt, zonder ervoor te betalen.

Zijn werkgever deed op dezelfde dag aangifte van oplichting tegen hem. Volgens verklaring van de aangever had Elmert in twee uren tijden voor meer dan SRD 55.000 gegokt zonder daarvoor een cent uit te geven.

Elmert zijn handeling kwam aan het licht toen de aangever door het Suribet hoofdkantoor in Suriname werd opgebeld met de mededeling dat iemand vanuit zijn zaak, in twee uren tijd, voor een behoorlijk bedrag gespeeld had.

Elmert werd na de aangifte aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hij gaf toe dat hij gegokt had zonder te betalen. Voorts dat hij dat gedaan had om geld te winnen die hij wilde spenderen aan zijn zieke ouders. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Elmert hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de Surinaamse politie.