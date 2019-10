SVB maakt zich op voor groot feest vanwege 100-jarig bestaan

Volgend jaar op 1 oktober precies, bestaat de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) 100 jaar! De SVB maakt zich op voor een groot feest waarbij de aftrap dinsdag 15 oktober 2019 zal plaatsvinden in het Owru Cul Sport en Entertainment Complex in Paramaribo.

Met enkele mooie prestaties in het verleden, kan de SVB in de aanloop naar het jubileumjaar enorm trots zijn op de huidige prestaties van het Surinaamse elftal onder begeleiding van bondscoach Dean Gorré.

Deze maand zal Natio zowel uit als thuis uitkomen tegen St. Vincent en de Grenadines in de Concacaf Nations League in poule B. Vrijdag 11 oktober 2019 vindt de uitwedstrijd plaats en maandag 14 oktober daaropvolgend speelt Suriname thuis in het André Kamperveenstadion. Met nu al 6 punten op zak, zijn de volgende 6 punten reden voor groot feest: poule A en daarmee de Gold Cup van 2021 in de USA komen dan heel dichtbij.

Nations League Concacaf 2019

Poule B, Groep H Thuis Uit Uitslag Do. 5-sept Dominica Suriname 1-2 Zo. 8-sept Suriname Nicaragua 6-0 Vr. 11-okt St. Vincent en de Grenadines Suriname Ma. 14-okt Suriname St. Vincent en de Grenadines Vr. 15-nov Suriname Dominica Ma. 18-nov Nicaragua Suriname

Keerpunt in Surinaamse voetbalgeschiedenis

In december 2017 heeft de SVB een nieuwe richting gekozen en doet er sindsdien alles aan om het voetbal in Suriname nieuw leven in te blazen. Voetbal verbindt zowel binnen als buiten Suriname en komt het gehele land zowel economisch als maatschappelijk ten goede. Het streven om het Surinaamse voetbalteam de nationale trots van Suriname te laten zijn wordt zo langzamerhand realiteit. De focus ligt op Natio en het team presteert boven verwachting sinds bondscoach Gorré aan zet is. Het verbeteren van de nationale competitie, het opleiden van Surinaamse voetbaljeugd en het realiseren van voetbalfaciliteiten in het hele land zal hierdoor in een stroomversnelling komen.

Het huidige nationale team bestaat momenteel volledig uit spelers die in Suriname zijn geboren en de Surinaamse nationaliteit hebben. Grote talenten als Gullit, Rijkaard en Kluivert zijn van Surinaamse bodem, maar konden niet voor hun eigen land uit komen vanwege hun Nederlandse nationaliteit. Het sportpaspoort biedt hierbij uitkomst waardoor Europese profspelers met Surinaamse roots wel deel uit kunnen maken van Natio. Hierdoor zal het Surinaamse voetbal een enorme boost krijgen. Of het jubileumjaar 2020 van de SVB met het sportpaspoort bekroond zal worden is tot op heden nog steeds onduidelijk.

Zichtbare resultaten

Afgelopen seizoen heeft een aantal spelers van Natio, zoals Gleofilo Vlijter, Roscello Vlijter en Ivenzo Comvalius een internationale transfer gemaakt. Dat betekent van een club in Suriname naar een profclub in een buitenlandse competitie. Hierdoor kunnen deze spelers uitgroeien als rolmodel voor de Surinaamse jeugd en hen inspireren voor de voetbalsport.

Daarnaast heeft Natio zo goed gepresteerd in de kwalificatieduels voor de Concacaf Nations League vorige maand waardoor Suriname met 9 plaatsen is gestegen in de FIFA-ranglijst. Dat betekent een stijging naar de 142e plaats! Op naar de top 100!