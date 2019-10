Regering Suriname: ‘Bericht over verpanden stuwdam is fabel’

De Surinaamse regering heeft vandaag gereageerd op berichten die in de media circuleren, dat de Afobaka stuwdam zal worden verpand om daarmee de staatsschuld te verhogen. “De regering wenst te benadrukken dat de dam niet kan en nooit zal worden verpand. Het is de grootste onzin en gewoon een onmogelijkheid. Deze fabel hoort niet thuis in de werkelijkheid van het draaien van onze economie” aldus de regering vandaag in een officieel bericht.

Afgelopen zaterdag had de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, onthuld dat de Surinaamse regering momenteel bezig is om US$ 500 miljoen te lenen bij Oppenheimer. Daarbij zal de afobakadam als onderpand worden gegeven, zei Rusland zaterdagavond tijdens een vergadering in Grun Dyari.

De VHP had naar aanleiding van dit bericht aangegeven dat het aangaan van de lening van 500 miljoen USD een strafbaar feit oplevert volgens de Wet op de Staatsschuld van 2002. Hierop staat een straf van 10 jaar gevangenis. “De opportunistische wetswijziging in 2017 door de NDP-coalitie doet daar niets aan af. Deze dekt een dergelijke overschrijding niet” aldus de partij in een reactie.

De regering zegt in een reactie hierop dat zij van oordeel is dat de beweringen een oneigenlijk verband trekken met slechts 1 doel. Het doel is om de aandacht af te leiden van het wezenlijk enorme voordeel voor de economie dat gepaard gaat met de overdracht van de Afobaka dam en de krachtcentrales.

De regering verzekert dat over de Afobaka dam niets anders dan een zorgzaam en economisch verantwoord beheer zal worden gevoerd. “Ten aanzien van het lenen in het buitenland gebeurt dit met alle zorgvuldigheid en het letten op het belang van Suriname in de productiesectoren, het onderwijs en de gezondheidszorg, de elektrificatie van het binnenland en de vergroting van het drinkwaterpotentieel en agrarische teelt. Om maar een paar van de projecten te noemen” aldus de verklaring.