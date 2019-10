Poging tot beroven vrouw in auto door beveiligingscamera vastgelegd

Een Surinaamse vrouw die afgelopen weekend bijna het slachtoffer werd van een beroving heeft de camerabeelden online gezet om mensen te waarschuwen voor de praktijken van rovers. De vrouw stond zondagochtend vlak voor een winkel aan de Wilhelminastraat in Suriname, waar ze werkzaam is. Op dat moment zou ze gedurende 5 tot 10 minuten geobserveerd zijn door een man vanuit een nabij gelegen handelszaak.

Die man liep vervolgens richting haar auto waar hij nog eens 3 minuten aan het observeren was toen hij uiteindelijk met zijn hand voor zijn mond naar haar auto liep. Hij probeerde daarbij de achterdeur open te maken, maar die zat op slot. Toen dat niet lukte liep hij naar de voordeur waar haar raam open stond en stak zijn hand naar binnen om de deur open te krijgen. Tegelijkertijd probeerde hij haar mond dicht te drukken zodat ze niet om hulp kon roepen.

De vrouw beet echter goed van zich af, vocht terug en duwde de man z’n hand uiteindelijk weg. Daarbij begon ze te gillen waardoor de rover genoodzaakt was zijn poging tot roof af te breken en op de vlucht te slaan. Bij het omdraaien en weglopen was de man goed in beeld bij een beveiligingscamera (foto boven).

De vrouw verklaarde enorm geschrokken te zijn maar zei dat haar niets was overkomen omdat ze alert was. De rover heeft ook niets buit kunnen maken omdat de vrouw al haar spullen op de vloer had gelegd. Dat was wellicht ook de reden waarom de rover probeerde de deur open te krijgen

De poging tot roof is op onderstaand filmpje te zien: