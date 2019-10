Extra vertoning van film Wiren op Nederlands Film Festival

Gistermiddag vond op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht de première plaats van de Surinaamse film ‘Wiren’. Alle voorstellingen voor de film waren al snel uitverkocht. Het NFF heeft echter goed nieuws: er is een extra vertoning bijgekomen op het NFF op woensdag 2 oktober. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de site van het NFF.

In een uitverkochte Pathé Rembrandt waren maandag 30 september ook de cast en crew uit Suriname aanwezig. Ze werden na de voorstelling door regisseur Ivan Tai-A-Pin op het podium geroepen en in het zonnetje gezet. Daarna was er een afterparty voor genodigden.

Wiren is een op ware gebeurtenissen gebaseerde film over de dove Surinaamse jongen Wiren, wiens ambities hem van het platteland naar Paramaribo brengen, waar hij op het Kennedy-internaat terechtkomt. Later, als hij wordt afgewezen door de universiteit, realiseert hij zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen. Hij besluit gerechtigheid te zoeken door de regering te vervolgen, om die te dwingen zich te houden aan de Conventie van de Rechten van Mensen met een beperking.

Alle drie acteurs die de rol van Wiren spelen als ook de echte Wiren zijn momenteel in Nederland en waren bij de première. De echte Wiren blijft voorlopig in Nederland omdat hij in Nederland verder gaat studeren.

Foto – viermaal Wiren; de echte Wiren in het rood: