Zelfs badzeep, shampoo en badslippers buitgemaakt bij gewapende woningroof

In de nacht van zaterdag op zondag is een man door drie criminelen overvallen in zijn woning in het Surinaamse district Wanica. Daarbij hebben de criminelen naast geld en enkele waardevolle spullen zelfs een stuk badzeep, een fles shampoo en een paar badslippers buitgemaakt.

De redactie van Waterkant.net verneemt dat het slachtoffer lag te slapen toen hij rond 02.00u overrompeld werd door de rovers. Een van de criminelen was gewapend met een vuistvuurwapen. Onder bedreiging van het wapen hebben zij diverse spullen buitgemaakt.

De volledige buit is SRD 750, 100 U$D, een zilverkleurige laptop van het merk Hewlett Packard, twee Samsung mobiele telefoontoestellen, een polshorloge van het merk Casio, een stuk badzeep, een fles shampoo en een paar badslippers.

Het Korps Politie Suriname kreeg de melding binnen en ging ter plaatse voor onderzoek. De daders worden nog opgespoord.