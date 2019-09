Inzittenden met de schrik vrij na zwaar eenzijdig ongeval

De inzittenden van deze personenwagen mogen van geluk spreken dat zij afgelopen zaterdag heelhuids uit de auto zijn gestapt na een zwaar ongeval. Het voertuig waar zij in zaten kwam namelijk op z’n kop terecht in een trens langs de Oost-Westverbinding bij Coronie.

De auto reed in de richting van Nickerie toen het ongeval gebeurde nabij kilometer 105, waar aan de weg gewerkt wordt. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname zou de bestuurder met hoge snelheid hebben gereden, toen hij de controle over het stuur verloren moet hebben.

Het voertuig raakte hierdoor van de weg en belandde op z’n kop in de trens. Omdat het druk was op de weg richting Nickerie in verband met Parbo Nights, waren medeweggebruikers snel ter plekke om eerste assistentie te verlenen.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto was wel zwaar beschadigd en moest weggesleept worden.

Een filmpje van het ongeval: