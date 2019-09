Dambreuk Weg naar Zee; landbouwgebieden onderwater gelopen

Zondagmiddag is een dambreuk ontstaan in een van de waterkerende dammen te Weg naar Zee. Daardoor is er zeewater terecht gekomen op de landbouwgebieden in de omgeving van de Brantimakka weg.

Het Nationaal Informatie Instituut meldt dat de breuk rond zes uur in de avond is geconstateerd. Vanaf half zeven is de situatie op locatie gemonitored. De minister van Openbare Werken,Transport en Communicatie, Vijay Chotkan is ter plaatse geweest voor orientatie. Na overleg met de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, is besloten om de sluis te openen ter afvloeiing van het overtollig water.

Inmiddels is het bedrijf Surzwam gevraagd om per direct zwaar materieel beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden. Door de hoge waterstand zal er naar verwachting morgen vroeg een aanvang gemaakt kunnen worden met het

Na eerste inspectie lijkt de breuk ontstaan te zijn door particuliere werkzaamheden in de directe omgeving van de dam, waarbij onder andere mangroves zijn verwijderd. De regering laat weten dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan en werkt aan normalisatie van de situatie.