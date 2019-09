Zo komt het nieuwe gebouw van de douane in Suriname eruit te zien

Dit weekend werd in Suriname de eerste steen gelegd voor het nieuwe douanegebouw aan de Abattoirweg in Paramaribo. Het gaat om een ‘State-of-the-Art’ gebouw waarin de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen zal worden gevestigd. Het wordt het eerste eigen pand van de Surinaamse douane, welk komt te staan nabij het complex van de Jules Sedney Haven.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën kondigde bij de steenlegging ook aan dat er moderne scanners naar Suriname gehaald zullen worden. Met de technologie moet het urenlang doorzoeken en controleren en het lange afhandelingsproces van de douaniers tot het verleden gaan behoren, aldus de minister.

De bewindsman vindt het erg dat de douane gehuisvest is in een huurpand en onder zeer moeilijke omstandigheden moet werken. “Het gebouw waarin de douane nu zit en de omstandigheden waarin de mensen werken is demotiverend” aldus de minister in gesprek met de Ware Tijd.

Het project kost in totaal zestien miljoen US dollar, inclusief een aantal moderne scanapparaten. Volgens de minister moet het korps door deze investering volgend jaar één van de best gefaciliteerde organisaties zijn binnen het overheidsapparaat.

Hieronder nog een foto van het nieuw op te zetten gebouw: