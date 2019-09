VIDEO: Brandweer rukt uit voor bosbrand in Coronie

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname (KBS) zijn vanmiddag uitgerukt na een melding van een brand in Coronie. Daar aangekomen bleek het om een uit de hand gelopen bosbrand te gaan. De brandweer, die op steenworp afstand zit, ging meteen aan de slag en kreeg de brand al snel onder controle.

De brand veroorzaakte een enorme rookontwikkeling waardoor er veel rook over de Oost-Westverbinding kwam in het gedeelte waar de brand woedde. Door de rookoverlast was rijden over de weg even onmogelijk, hetgeen weer zorgde voor een korte drukte.

Door de rookontwikkeling kwam één bestuurder met zijn voertuig in een goot terecht, toen hij een inrit wilde inslaan.

Onze verslaggever was erbij en maakte rond 16.00u onderstaande live beelden:

Live: bosbrand in Coronie. Vuur onder controle. Info www.waterkant.net Posted by Waterkant.Net on Sunday, 29 September 2019