Verslagenheid na plotselinge dood van jonge Hindoestaanse MC

In de Hindoestaanse uitgaansscene in Den Haag is zondag geschokt gereageerd op de plotselinge dood van de jonge Hindoestaanse MC Soes. De flamboyante entertainer, wiens echte naam Sushil Toefanie is, zou vanmorgen vroeg het leven hebben gelaten. Even daarvoor had hij nog een optreden gegeven in een club in Rijswijk.

Rond 16.00u zondagmiddag kwamen de eerst berichten van zijn dood via social media naar buiten. Daarna verschenen er diverse berichten van bands, dj’s en organisatoren uit de Hindoestaanse uitgaansscene. Velen spraken van ongeloof toen zij het nieuws hoorden.

“..Deze man was bijzonder…. Ik zal ‘m nooit vergeten…. Kweet gewoon niet hoe dit gevoel omschreven moet worden. Soes je kleurde de scene met je persoonlijkheid. Ik ben blij dat ik je heb mogen leren kennen. Ik wens je ziel rust..” luidt een van de vele reacties.

Soes was naast zijn werk als MC op feesten ook werkzaam bij het Surinaamse radiostation Stanvaste. Over zijn dood is nog weinig bekend. Gesproken wordt van zelfdoding maar dat is nog niet officieel bevestigd.