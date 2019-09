Surinam Airways vliegt vanaf november rechtstreeks naar Miami

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) start vanaf 22 november met rechtstreekse vluchten tussen Paramaribo en Miami. Dit heeft de nieuwbakken directeur van de vliegmaatschappij Radjesh Radjkoemar laten weten aan het Nationaal Informatie Instituut.

De grootste opdracht vanuit de Staat Suriname als aandeelhouder naar de nieuwe directeur toe, is om de positie van het bedrijf steeds te verbeteren. Als gekeken wordt naar de financiële positie gaat het wat moeilijk, maar zorgwekkend is de situatie zeker niet. Al geruime tijd worden stappen ondernomen om de positie van het bedrijf verder te verbeteren.

Een van de zaken die belangrijk is, is goede communicatie zegt de directeur. De komst van de Boeing 777 zal ondermeer daartoe bijdragen. Het lease contract is ondertussen al getekend. De inzet van alle SLM-medewerkers is daarbij van groot belang om het bedrijf naar grotere hoogten te stuwen. De nieuwe kist is zuiniger in verbruik. Ook is de vrachtcapaciteit groter, benadrukt de SLM-topman de keuze voor de Boeing 777.

De directeur heeft vanaf zijn aantreden een aantal afdelingen van het bedrijf een bezoek gebracht en ziet verbeterpunten die binnen niet al te lange tijd moeten worden opgepakt . Zo is de topman van mening dat de synergie tussen de diverse units van de SLM op de luchthaven moet worden verbeterd . Er dient ook aandacht geschonken te worden aan het ICT gedeelte en de service waarvan enkele zaken al in uitvoering zijn. Het streven is om dit jaar reeds verbeteringen waar te nemen.

Service is volgens Radjkoemar het visitekaartje van het bedrijf. Met de partners binnen het luchtvaartgebeuren zoals met de CASAS, Luchthavenbeheer en de overheid is er een goede samenwerking benadrukt de directeur. Het bedrijf is ook bezig partnerschappen aan te gaan met andere luchtvaartmaatschappijen om de SLM een betere positie te bieden binnen de luchtvaartsector. Dit houdt in dat het aantal vliegroutes zal worden uitgebreid. Een daarvan zijn de rechtstreekse vluchten tussen Paramaribo en Miami. De vliegschema’s worden ook aangepast.