Opnieuw voetbalveteraan (56) overleden tijdens wedstrijd op Sosis

Opnieuw is er in Suriname een voetbalveteraan overleden tijdens het voetballen. De redactie van Waterkant verneemt dat een speler van Biek, de 56-jarige M.T., om het leven zou zijn gekomen. Dit zou weer gebeurt zijn tijdens een voetbalwedstrijd op het Willebrord Axwijk-sportcomplex meer bekend als Sosis.

In juli dit jaar stortte op hetzelfde complex ook al een 57-jarige voetbalveteraan in, tijdens een wedstrijd in de Surinaamse veteranen competitie 50+ klasse. Het is dus de tweede keer dat een voetbalveteraan overlijdt sinds de nieuwe grasmat er ligt.

Het tragisch voorval gebeurde rond 19.15u zaterdagavond. Het is nog niet bekend wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Het enige dat bekend is, is dat de man tijdens een wedstrijd van Biek tegen Succes 50+ is overleden en dat dit al was gebeurt voordat de ingeschakelde ambulance er was.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld. Lees hier ook meer over het geval eerder dit jaar: