De Surinaamse regering is momemteel bezig om US$ 500 miljoen te lenen bij Oppenheimer. Daarbij zal de afobakadam als onderpand worden gegeven. Dit onthulde de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, zaterdagavond tijdens een vergadering in Grun Dyari.

Zaterdagavond is het 73-jarig bestaan van de partij gevierd in de thuishaven. Daarnaast is ook het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne.