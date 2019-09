Man verzet zich hevig bij aanhouding en bezorgt agent armfractuur

Een Surinaamse politieambtenaar heeft donderdagmiddag 26 september een arm fractuur opgelopen bij een aanhouding in de binnenstad van Paramaribo. De aangehouden man zou agenten hebben beledigd. Het voorval vond plaats aan de Waterkant ter hoogte van de Centrale Markt in Suriname.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat vier politieambtenaren in de auto aan het surveilleren waren in de binnenstad toen zij voorbij een groep mannen reden. Een van de mannen, Martin P. begon liederlijke taal en beledigde opmerkingen naar de politieambtenaren te bezigen toen hij ze zag.

De politieambtenaren besloten Martin aan te houden ter voorgeleiding en wel ter zake belediging van ambtenaren tijdens de rechtmatige uitoefening van hun bediening en het in het openbaargebruiken van liederlijke taal. De verdachte Martin verzette zich hevig tegen zijn aanhouding door te slaan en te trappen naar de politieambtenaren. Daarbij heeft een der wetsdienaren een arm fractuur opgelopen.

Het is de politieambtenaren gelukt om de verdachte over te brengen naar het politie bureau Centrum. Tijdens de aanhouding heeft Martin ook letsels opgelopen en is door de politie naar het ziekenhuis gebracht om medisch behandeld te worden. Zijn letsels waren van dien aard dat opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk was.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Martin, P. door de politie in verzekering gesteld voor onder andere zware mishandeling. Kornuiten van Martin wilden de politie fysiek verhinderen om hem mee te nemen. Die handeling is op zich ook strafbaar maar op dat moment waren de politieambtenaren niet in staat tegen die personen op te treden. Zij zullen worden opgespoord.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname wijst erop, dat als zodanig geweld wordt gebruikt tegen een politieambtenaar dat het noodzakelijk is om zijn eigen lijf te verdedigen tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding hij bevoegd is gebruik te maken van alle door de dienst aan hem afgegeven middelen.