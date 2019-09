Kenny B op eerste Heerenstraat Festival in Suriname

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B zal komende week optreden bij het eerste Heerenstraat art, food en culture festival van Suriname. Hij is speciaal gehaald door de organisator Stichting The Backlot. Kenny B treedt op de een-na-laatste dag van het festival op.

Het Heerenstraat Festival heeft tot doel de rijke geschiedenis en cultuur van de historische binnenstad van Paramaribo zichtbaar te maken voor een groot publiek. Het vindt plaats van 30 september tot en met 6 oktober in de Noorderkerkstraat, rondom het Kerkplein en de Heerenstraat.

Naast muziek en film is mode ook deel van het evenement dat volgens de organisatoren moet uitgroeien tot het grootste kunst- en cultuurevenement van Suriname. De Suriname Fashion Week wordt dit jaar op het festival gehouden.

Kenny B bezocht vorig jaar twee keren zijn geboorteland voor het verzorgen van optredens. De eerste keer was in augustus en de tweede in december. De Parijs-zanger begint op 11 oktober met zijn najaarstour. Tijdens de tour, die tot en met december 2019 duurt, doet hij maar liefst tien Nederlandse podia aan.