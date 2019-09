Zwangere vrouw met ambulance afgevoerd na aanrijding Commewijne

Bij een aanrijding, vrijdag op zaterdag even na middernacht, is een vrouw met onbekend letsel met een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp. De redactie van Waterkant verneemt dat het gaat om een zwangere vrouw.

Het ongeval gebeurde rond 00.30u te Meerzorg, Commewijne. Er waren twee voertuigen hierbij betrokken, een personenwagen en een busje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Vernomen wordt dat de personenwagen het busje doorkruiste.

Op de foto is te zien dat het busje de personenwagen in zijn flank raakte en de schade aanzienlijk is. De zwangere vrouw die afgevoerd werd zou achterin de personenwagen hebben gezeten.

Manschappen van het Korps Politie Suriname waren snel ter plekke. De politie heeft de zaak in onderzoek.