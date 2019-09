Theatertournee Clifton Braam om gezondheidsredenen geannuleerd

George Visser Productions heeft de nieuwe theatertournee ‘Alles kan, niks moet’ van stand-up comedian Clifton Braam afgelast. Dit om gezondheidsredenen. Deze tour was gepland voor de periode 26 oktober tot en met 13 december 2019.

“We hebben jammer genoeg niet alles in de hand. Ik reken op jullie begrip en hoop weer heel gauw op het podium te staan. Ik dank alle theaters voor hun medewerking en zie jullie gauw weer”, meldt de komiek op zijn Facebookpagina.

“Alles kan, niks moet”, is de derde theatershow van de stand-upcomedian. Hij geeft in de voorstelling zijn kijk op de wereld en analyseert hoe hij zelf in die wereld manoeuvreert.

Meer over deze show: