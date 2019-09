SVB betaald ticket van Vlijter wel bij terugkeer naar Nederland

Roscello Vlijter blijft na goed overleg tussen bondscoach Dean Gorré en Telstar coach Andries Jonker in Suriname. Hij vliegt op 15 oktober, direct na de tweede interland, terug naar Nederland en in tegenstelling tot wat er wordt beweerd, is zijn ticket gewoon door de Surinaamse voetbalbond betaald. Dat heeft de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) vrijdagavond bekend gemaakt.

Volgens de SVB is in goed overleg tussen Gorré en Jonker toestemming verleend dat Vlijter in Suriname blijft. Gorre is blij met deze oplossing en vindt het vervelend wat er in de pers terecht gekomen is naar aanleiding van het verlies van Vlijters paspoort.

Afgesproken is dat Roscello Vlijter in Suriname kan blijven en niet voor 1 week heen een weer hoeft te vliegen. Vlijter traint elke dag met de nationale selectie van Suriname, omdat deze al in de voorbereiding is voor de tweeluik tegen Sint Vincent en de Grenadines op 11 en 14 oktober.

Vlijter zegt over deze zaak: “Ik wilde t liefst zo snel mogelijk weg, want mijn paspoort was binnen twee dagen geregeld. Alleen mijn verblijfsvergunning moest via de officiële weg geregeld worden en daar is helaas twee weken overheen gegaan” aldus Vlijter.