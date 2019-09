Santokhi installeert nieuwe VHP kern in Nederland

Gisteren, vrijdag 27 september 2019, vond de installatie plaats van de VHP Kern Zaanstreek Waterland door VHP voorzitter Chan Santokhi. Het bestuur van Zaanstreek Waterland bestaat uit mw. Shirley Dayala, dhr. Roël Dissels, dhr. Nishall Bhagai, dhr. Ulrich Wills en mw. Anita Sewsahai.

Er werd een inleiding gehouden door Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendez die het toejuichte dat de VHP daadwerkelijk een nationale Surinaamse partij is geworden. Een partij waarbij de komende verkiezingen terdege rekening moet worden gehouden.

VHP voorzitter Santokhi informeerde het zeer geïnteresseerde publiek in een gedegen, inspirerend en gloedvol betoog over de politieke situatie in Suriname. Velen moedigden hem aan om op de ingeslagen weg door te gaan.

Voorzitter VHP Nederland mr. Lachman Soedamah heeft de aanwezigen ook toegesproken en bedankte de mensen voor hun aanwezigheid. Het was volgens hem een zeer geslaagde avond.