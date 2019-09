Petitie ‘lagere ticketprijzen’ krijgt meer dan 13.000 handtekeningen

Een petitie onder de naam ‘Lagere ticketprijzen voor de vliegroute Nederland-Suriname’ heeft online en offline meer dan 13.000 handtekeningen opgeleverd. Deze petitie, georganiseerd door de Suriname Tourism Alliance (STA), is in mei in Nederland gestart. Het doel is om minimaal 15.000 handtekeningen te verzamelen, een aantal dat gelijk is aan meer dan 10 procent van het jaarlijkse aantal reizigers op de mid-Atlantische vliegroute.

STA is een onlangs opgericht collectief van diaspora-organisaties dat het Surinaams toerisme internationaal wil gaan promoten en helpen sneller te ontwikkelen. De alliantie bestaat uit de Internationale Surinaamse Keurmerken Federatie, Stichting ESU Tourism Standards Organization, Stichting Innovatie Platform Suriname, de onlangs opgerichte reizigersvereniging SIAT en diverse internationale partners.

De mogelijkheden die toerisme kunnen bieden voor Suriname worden nog steeds onderbenut, concludeert STA. Het grootste obstakel voor het aantrekken van meer reizigers zijn echter de veel te hoge ticketprijzen naar Suriname. De toerismesector zou een gigantische inkomstenbron kunnen worden voor Suriname. Dit stelt Lucenda Codfried, managementlid van het STA.

De petitie is hier te ondertekenen.