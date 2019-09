Geen teken van misdrijf bij vondst lijk in auto aan de Hofstraat

Er is vermoedelijk geen sprake van een misdrijf in de zaak waarbij donderdagmiddag een lijk in een voertuig werd aangetroffen aan de Hofstaat. Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname bevestigd tegenover de redactie van Waterkant dat er geen sporen van een misdrijf zijn aangetroffen op het gevonden lichaam.

Voorts waren er geen sporen van inbraak en was er ook niet in het voertuig gerommeld. Daarnaast waren alle autopapieren plus rijbewijs aanwezig en was er niets weg genomen uit de tas of het voertuig van de overledene.

Het voertuig was vanaf woensdag rond 11.00u op de plek. Dat kon de politie vaststellen middels camerabeelden van een handelaar in de buurt. Met beveiligingscamera’s houdt hij zijn omgeving in de gaten. Donderdag zag de handelaar rond 11.30u in de ochtend dat het voertuig dat sinds de dag daarvoor geparkeerd stond, nog steeds daar was.

Hij besloot een kijkje te gaan nemen en trof een 31-jarige man aan in het voertuig. Hij alarmeerde het Command Center over het voorval en de politie spoedde zich naar de locatie. Bij aankomst trof de politie daadwerkelijk het ontzielde lichaam van de man aan in het voertuig.

Het lichaam was in een behoorlijke staat van ontbinding. Dat komt omdat de auto dicht was en het warm was. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse OM in beslag genomen voor obductie om de doodsoorzaak vast te stellen.

Sectie moet precies uit wijzen hoe de man, die buschauffeur van beroep was, om het leven is gekomen.