Braziliaanse criminelen plegen gewapende overval op goudkamp in Suriname

Acht gemaskerde en gewapende Braziliaanse criminelen hebben donderdag een overval gepleegd op een goudkamp in het district Brokopondo. Daarbij hebben zij 200 gram ruw goud, een halsketting, mobiele telefoons, twee vuistvuurwapens en een jachtgeweer buitgemaakt.

Waterkant verneemt dat de rovers gewapend waren met jachtgeweren. Ten tijde van de overval was de eigenaar alleen in het kamp. Hij verklaarde tegenover de politie dat de criminelen in het kamp kwamen en hem aanvielen.

Onder bedreiging van de wapens hebben de rovers de spullen buitgemaakt. Vervolgens maakte zij zich uit de voeten. De criminelen hebben niet geschoten en hebben het slachtoffer ook niet mishandeld.

De Surinaamse politie kreeg de melding van de beroving. Daarbij werd er ook aangegeven dat een man gegijzeld werd. Achteraf is gebleken dat de bewering van gijzeling niet op waarheid beruste.

De politie in Suriname is nog bezig met het onderzoek.