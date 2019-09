Suribet distantieert zich van onlangs geplaatste gokkasten in winkels

Het Surinaamse bedrijf Suribet heeft zich onlangs uitgesproken tegen een verschijnsel, waarbij een tot nog toe onbekend bedrijf speelkasten in winkels plaatst, waaraan volwassenen zonder voorwaarden en erger nog, zelfs kinderen kunnen deelnemen. Het gaat volgens Suribet om gokkasten zoals te zien is op bovenstaande foto, waarbij de plaatsers geen rekening houden met wet-, regelgeving en moraal.

“Eerder werden wij gemeld dat er bedrijven zijn die zich uitgeven als Suribet, om hun machines te plaatsen. Het verwondert Suribet niet, dat politici in Suriname in de war raken en zodra er betting issues besproken worden, men onterecht de naam Suribet bezigt” aldus het bedrijf donderdag in een verklaring.

In deze verklaring zegt het bedrijf nadrukkelijk dat zij niet verantwoordelijk is voor de onlangs geplaatste gokmachines in een aantal winkels. Het bedrijf houdt zich aan wet- en regelgeving en is zich ervan bewust dat een aantal burgers, vanuit een religieuze en moraal ethische hoek, het oneens is met deze sector.

“Suribet vreest dat onbekende ondernemers en oneerlijke concurrentie deze sector een slechte naam zullen bezorgen en spreekt de hoop uit dat de overheid in Suriname gepaste stappen onderneemt en de ordening, in overleg met de stakeholders, verder vorm geeft” aldus het bedrijf.