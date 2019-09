Roscello Vlijter nog steeds niet uit Suriname omdat hij geen ticket heeft

De Surinaamse international Roscello Vlijter, die eerder Suriname niet kon verlaten omdat hij zijn paspoort kwijt was, heeft nu al zijn papieren maar kan nog steeds niet weg. De Telstar-speler heeft zijn paspoort inmiddels wel, maar niemand wil een vliegticket voor hem betalen. Suriname zegt het niet te willen en kunnen betalen, en ook voor de Nederlandse club Telstar is dat niet mogelijk. De 19-jarige Vlijter blijft daarom nog ruim twee weken in Suriname.

Toen Vlijter z’n paspoort kwijt was heeft het hem drie weken gekost om de benodigde papieren te verkrijgen. Omdat zijn vliegticket inmiddels was verlopen, had hij een nieuwe nodig. De Surinaamse voetbalbond wil geen ticket voor hem betalen omdat hij zelf zijn paspoort is kwijtgeraakt.

En volgens de trainer van Telstar, Andries Jonker, is zijn club niet in de positie om een ticket voor Roscello te betalen om hem een week in Nederland te hebben en hem vervolgens weer twee weken aan Suriname af te staan. Vlijter speelt namelijk op 11 en 14 oktober weer met NATIO en wel tegen St. Vincent and the Grenadines.

Daarom is nu besloten dat hij in Suriname blijft tot na de interlandperiode. “Het is wel de vraag wie straks zijn vliegticket betaalt, aangezien Telstar niet de rijkste club ter wereld is” zegt de trainer tegen NH Nieuws.