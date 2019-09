De Surinaamsche Bank sluit 2018 met SRD 56.2 miljoen verlies af

De Surinaamsche Bank (DSB) heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een verlies van SRD 56.2 miljoen. In een persbericht meldt de bank dat dit in lijn is met het vorig jaar gepresenteerde projecties. De solvabiliteit is verbeterd van 4.38 % in 2017 naar 8.18 % in 2018.

Donderdagavond heeft de directie van DSB een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de Ballroom van Hotel Torarica in Suriname. De aandeelhouders zijn geïnformeerd over het boekjaar 2018. In deze vergadering is de jaarrekening 2018 vastgesteld.

DSB meldt verder dat met de reeds vanaf 2016 getroffen kredietvoorzieningen een groot deel van de kredietrisico’s is voorzien. De bank is nog niet uit de moeilijke fase maar is ervan overtuigd de winstgevendheid te kunnen herstellen. Tijdens de algemene vergadering is Steven Coutinho formeel benoemd tot Chief Executive Officer.

Coutinho vormt samen met René van Rooij de directie welke als eerste focus heeft de versteviging van de interne beheersing van de totale bankorganisatie. Door het nu al ingezette traject ter optimalisering van de interne beheersing worden nieuwe risico’s vermeden en bestaande risico’s adequaat beheerst. Een sterke interne beheersing vormt de basis van een moderniseringsplan die de winstgevendheid van DSB zal doen verbeteren, laat de bank weten.