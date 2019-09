Bij een grote brand vanmorgen in Suriname zijn diverse woningen verwoest. De redactie van Waterkant verneemt dat het gaat om een brand te Clevia. Er zouden in totaal vier woningen in brand staan.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname zijn nu ter plekke. Ook de Surinaamse politie is aanwezig op de plek des onheils.

Zodra er meer bekend is vullen wij dit bericht aan.

Bekijk hier ook een filmpje van de brand: