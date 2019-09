Vice-president Suriname ontmoet Amerikaanse president Trump

De vice-president van Suriname, Ashwin Adhin, heeft deze week in New York samen met zijn echtgenote een ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Trump en zijn echtgenote. Op deze foto zijn de Adhin’s te zien samen met Donald Trump en zijn echtgenote Melania.

De vp is momenteel in New York waar hij gisteren aanwezig was op de India-Caricom top in New York, waaraan de Indiase premier Narendra Modi ook deelnam. Tijdens deze high level meeting voerde Moodi gesprekken met diverse presidenten waaronder ook Adhin, die de Surinaamse president vertegenwoordigde.

Vandaag zal vice-president Adhin de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) toespreken namens de Surinaamse president Desiré Bouterse. Deze toespraak zal tegen 15.00 uur Surinaamse tijd plaatsvinden, en is te volgen via deze weblink. Ook minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken maakt deel uit van de delegatie die momenteel in New York vertoeft.

Over het bezoek van deze delegatie aan New York was eerder deze maand veel ophef, toen bekend werd dat Adhin een peperdure suite had geboekt.

Een deel van de delegatie van Suriname bij de VN.