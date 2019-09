Regering leent geld om oud gebouw Amerikaanse ambassade te kopen

De Surinaamse regering heeft het gebouw waarin de Amerikaanse ambassade in Suriname vroeger was ondergebracht, gekocht. In het gebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat zal de Surinaamse belastingdienst gevestigd worden.

Het gebouw is gekocht met middelen uit een 40 miljoen US$ IDB lening. Dat heeft de Surinaamse minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, vandaag laten weten. Hoeveel er precies voor het gebouw betaald is, heeft de minister niet verteld.

Volgens Hoefdraad is het transformatie proces van de belastingdienst in volle gang. Het ministerie van Financiën werkt aan een moderne belastingdienst. Volgens de minister is een goede huishouding van belastingdienst een noodzaak is. Vandaar dat de regering het gebouw heeft gekocht.

Uit de lening wordt ook de renovatie en alle technologie die daar geïnstalleerd zal worden betaald, zegt de minister tegen ABC’s Magazine 4: