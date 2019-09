Nationale Divali viering bij Zuiderstrandtheater Den Haag

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober vindt de Nationale Divali viering voor de tweede keer op rij plaats in het Zuiderstrandtheater te Den Haag. Het feest, afkomstig uit de Hindoestaanse cultuur, is voor veel stadsgenoten de belangrijkste feestdag van het jaar.

Rajesh Ramnewash, initiator van de Nationale Divali viering is blij met de keuze van deze locatie. ‘Van de 50.000 Hindoestanen in Nederland en veelal afkomstig uit Suriname, woont het merendeel in Den Haag. Omdat Divali een groot onderdeel is van onze cultuur vinden wij het belangrijk dit samen met de stad te kunnen vieren. Het Zuiderstrandtheater biedt ons de mogelijkheid en ruimte om dat te verwezenlijken’.

Op zaterdagmiddag zijn er optredens van de Shri Vishnu scholengemeenschap die een Divali musical opvoert. In de avond is er een concert met Rakesh Kala uit India en dansgroep Shiraj die een avondvullend programma zullen verzorgen.

Op zondag vindt de Divali lezing plaats in de Nieuwe Kerk waarbij aansluitend een concert volgt met een ensemble van het Residentieorkest, zangeres Nisha Madaran en de Haagse band Diamonds 2000.

Kaarten zijn verkrijgbaar via zuiderstrandtheater.nl/divali vanaf € 7,-

