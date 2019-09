Man bij bizar ongeval onder bus terecht gekomen en overleden

Bij een bizar ongeval zojuist nabij het Gow2 pompstation aan de Van ‘t Hogerhuysstraat in Suriname, is een man onder een bus terecht gekomen en overleden. Op de foto is te zien dat de brandweer bezig is de man te bevrijden uit zijn benarde situatie.

De redactie van Waterkant verneemt dat de buschauffeur was gaan tanken en de bus had verlaten. De bus zou toen zijn weggerold. Het slachtoffer zag dat en zou geprobeerd hebben om de bus tegen te houden, maar werd door het voertuig overreden.

Waterkant verneemt dat de man geen teken van leven vertoonde nadat hij door de brandweer onder de bus vandaan werd gehaald.

Het Korps Politie Suriname is ter plekke en onderzoekt de zaak.