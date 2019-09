Lijk aangetroffen in auto in Centrum van Paramaribo

De politie in Suriname heeft vanmiddag rond 12.00u een lijk aangetroffen in een auto aan de Hofstraat.

Het Command Center kreeg de melding van voorbijgangers dat er een persoon in een voertuig op de berm aan de Hofstraat is die geen teken van leven vertoonde. De politie spoedde zich naar de locatie en trof inderdaad een ontzielde lichaam in een auto aan.

Of er sprake is van een misdrijf is nog onduidelijk. Manschappen van de Forensische Opsporing en andere eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. De politie heeft nog geen officiele informatie verschaft. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht aangevuld.