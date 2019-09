Geen controle op ziektes bij inkomende passagiers op luchthaven Suriname

Al bijkans een maand worden inkomende passagiers op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname, niet meer gecontroleerd op ziektes. Dit komt doordat de milieu-inspecteurs geen bezine hebben om af te reizen naar de luchthaven voor hun werk, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op de voorpagina.

David Bakker, voorzitter van de Bond van Inspecteurs bij de Milieu-Inspectie, zegt aan de krant dat het gevolg van de huidige situatie is dat inkomende passagiers allerlei ziektes het land kunnen binnenbrengen. Bakker heeft laten weten dat hij rapportage heeft ontvangen dat zij al ongeveer een maand geen bezine hebben om naar Zanderij te gaan voor het werk.

Volgens de krant is de controle of afreizende passagiers gevaccineerd zijn, één van de belangrijkste zaken die nu niet wordt uitgevoerd. Reizigers kunnen soms het land binnenkomen met een ziekte die niet is ontdekt tijdens het instappen in het vliegtuig. Het is daarom heel belangrijk dat milieu-inspecteurs op de luchthaven aanwezig zijn.

De milieu-inspecteurs zijn de eerste gezondheidsmedewerkers die in aanraking komen met het reizend publiek. Als een passagier bepaalde verschijnselen vertoont kunnen zij dan de eerste maatregelen treffen tegen zo iemand omdat zij daarvoor getraind zijn.