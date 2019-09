Politie houdt gezochte vuurwapengevaarlijke verdachte aan

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft maandagavond een gezochte vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden. Het gaat om de 46-jarige Maurits M. alias ‘Mala’. De man wordt verdacht van onder andere poging tot moord, poging tot doodslag en zware mishandeling meldt het Korps Politie Suriname vanmorgen.

De verdachte had op maandag 8 april van dit jaar gevochten met een man nabij zijn kiosk in het politie ressort latour. Daarbij bracht hij zijn tegenstaander W.V. eerst bijtverwondingen toe en deed het slachtoffer daarvan aangifte bij de politie.

Toen de twee elkaar later weer bij de kiosk tegenkwamen, kwam Maurits uit zijn kiosk gewapend met een vuist vuurwapen. Vrijwel gelijk daarna begon Maurits gericht te schieten op W.V. Daarbij werd W.V. ettelijke keren door kogels geraakt. W.V. zag toch kans om plaats te nemen in de auto van zijn familielid waarna die met hem weg reed.

Maurits dook onder en wist zo uit handen van de politie te blijven tot dat hij op maandagavond 23 september in de kraag is gevat door leden van het RBTP. Zij droegen hem vervolgens over aan de politie van het bureau Latour. Maurits geeft toe dat hij op M.V. geschoten heeft met een vuist vuurwapen. Voorts dat hij dat wapen na zijn daad heeft weg gegooid.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Maurits M. door de politie van Latour in verzekering gesteld, meldt de Surinaamse politie vandaag op haar website.