Man gewond langs de weg aangetroffen in Suriname

Dinsdagavond rond 22.00u is deze man gewond langs de Tourtonnelaan in Paramaribo aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om een voetganger. De man heeft verwondingen op verschillende plekken van zijn lichaam.

De man werd door de politie aangetroffen, die vervolgens een ambulance hebben ingeschakeld. Het is nog onduidelijk wat er precies met de man aan de hand is of wat er zich heeft afgespeeld.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.

