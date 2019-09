Twee bewakers aangehouden voor diefstal 14.000 liter brandstof te Henar

Twee bewakers van het bewakingsbedrijf Thuk N.V zijn door de politie van Nickerie aangehouden en in verzekering gesteld. Dit in verband met de verdwijning van bijkans 14.000 liter brandstof van het aannemingsbedrijf Baitalie N.V te Henar, meldt Radio 10 Nieuws in Suriname.

De bewakers hebben bij de politie verklaard niets opgemerkt te hebben van de diefstal. Hoofdinspecteur Retitia Forster, Regiocommandant West geeft tegenover Radio 10 te kennen dat het niet zo kan zijn dat deze bewakers daar bewaken en niets hebben opgemerkt en gezien. Bij diefstal zullen zij als eerst worden aangehouden en ingesloten en dat is ook met ze gebeurd.

Baitali N.V is bezig de wegstrekking van Jenny naar Henar te rehabiliteren. De brandstof is bij een opslagplaats van het aannemingsbedrijf te Henar buitgemaakt. Afgelopen weekend is de diefstal ontdekt waarna het bedrijf meteen de Surinaamse politie heeft ingeschakeld.

Het vermoeden bestaat dat de diefstal niet in één moment heeft plaatsgevonden. Dit omdat het gaat om meer dan 80 vaten brandstof en dat best wel veel tijd in beslag neemt om te vervoeren.