Dochter van SVB topman Kenneth Jaliens bijna 3 weken na aanrijding overleden

De dochter van de technisch directeur van de Surinaamse Voetbal Bond, Kenneth Jaliens, is in de vroege ochtend van zondag overleden. Dat meldt QN Sports in Suriname vandaag. Ze was op dinsdag 3 september betrokken geweest bij een aanrijding, waarbij er geen voorrang werd verleend door de veroorzaker.

Bij SEH werden toen alle scans gemaakt en ze werd verwezen naar de neuroloog, waarna ze naar huis werd gestuurd om te rusten. Volgens QN Sports werd ze afgelopen vrijdag onwel en is ze opgenomen in het ziekenhuis, waarbij ze zondag is komen te overlijden.

Kenneth Jaliens is de hoogst opgeleide trainer van Suriname. Hij is technisch directeur van de Surinaamse Voetbal Bond. Eerder was hij bondscoach van het Surinaams voetbalelftal voor de kwalificatiewedstrijden van het WK 2010 en WK 2014.

Jaliens is sinds deze maand ook de nieuwe trainer van de Surinaamse voetbalclub Transvaal.