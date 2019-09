Winkelier lost schot met vuurwapen nadat 15-jarige hem met mes bedreigde

Een 15-jarige jongen is gisteren in zijn rechteronderbeen geraakt door een kogel, nadat hij een winkelier met een mes zou hebben bedreigd en de winkelier een schot loste met zijn vuistvuurwapen. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat de 15-jarige D.S. zich in de winkel bevond. De winkelier vond D.S. verdacht doen en joeg hem uit de winkel. Buiten de winkel haalde D.S. een mes te voorschijn waarmee hij de winkelier bedreigde. De winkelier haalde op zijn beurt zijn vuistvuurwapen tevoorschijn en loste daarmee een schot op de stenenvloer in de beurt van D.S.

De kogel of een deel daarvan ketste af tegen de vloer en kwam in het rechteronderbeen van D.S. terecht. De politie van het bureau Latour kreeg de melding dat een schietincident had plaats gevonden bij een winkelpand in hun verzorgingsgebied. Politieambtenaren gingen ter plaatse voor onderzoek en troffen de 15-jarige D.S. aan met een schotverwonding aan zijn rechteronderbeen.

Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp voor het verkrijgen van medische hulp. Het vuistvuurwapen, dat de winkelier legaal onder zich heeft, is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Hangende het onderzoek is de 45-jarige winkelier in verzekering gesteld.

