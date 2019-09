Ministers uit Suriname bezoeken Surinaamse studenten in Servië

Gedurende hun werkbezoek aan Servië hebben de ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Antoine Elias van Volksgezondheid ook een onderhoud gehad met de eerste groep van Surinaamse studenten in Servië. De studenten hebben een complete beurs van Servië ter beschikking en zijn door de Servische regering heel goed opgevangen.

In een informele sfeer in hun studiecentrum wisselden de studenten hun ervaring uit met de bewindslieden. De toewijding aan de school is enorm en van de Servische autoriteiten wordt deze groep als de beste groep voorgesteld. De student Siviano Alfons is zelfs in staat geweest een 100 procent score te halen in zijn vakken in het Servisch, hetgeen nog geen enkele buitenlander in de 8 jaren dat de propedeuse school bestaat ooit is gelukt.

De studenten spreken allen nu goed Servisch en hebben allemaal hun propedeuse gehaald. Ze beginnen 30 september aanstaande aan hun zesjarige opleiding tot arts.

Binnenkort zullen er weer studenten richting Servië vertrekken, maar gerust mag worden gezegd dat de eerste groep reeds een succesverhaal is. Het gemis van Suriname en vooral het gemis van ingrediënten voor het Surinaams eten kwam naar voren en de ministers hebben toegezegd dat ze daarin via ambassadeur Gardelito Hew A Kee en Vlatacom, het Servisch bedrijf die de studenten ook goed ondersteund, hierin zullen voorzien.