Gestoorde kleinzoon brengt oma slagen op hoofd toe met waterpas

De politie van het district Wanica in Suriname heeft in het weekend G.M aangehouden voor zware mishadeling en poging tot doodslag. Dit nadat hij zijn oma met een waterpas slagen heeft toegebracht op haar hoofd. De oma raakte ernstig gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Surinaamse Spoed Eisende Hulp.

De verdacht is geestelijk gestoord. Waarom hij zijn oma geslagen heeft is nog onduidelijk. Bij zijn aanhouding was hij agressief en ging behoorlijk tekeer tegen de wetsdienaren. Met assistentie is hij aanhouden en overgebracht naar het bureau.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie wordt de verdachte maandag gebracht naar een psychiater van het Psychiatrisch Centrum Suriname. De politie zal na overleg de nodige maatregel treffen tegen de verdachte.

Zo gauw meer bekend is word het bericht aangevuld.