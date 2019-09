Architect in Suriname renoveert woning en het resultaat is verbluffend

De Surinaamse architect Allan Brewster laat wel vaker zijn werk zien op z’n Facebook pagina. Deze maand plaatste hij een project dat flink gedeeld is en waarop hij veel reacties heeft binnen gekregen. Het gaat om de renovatie van een grote woning in Paramaribo, gebouwd eind jaren ’90. Brewster kreeg de opdracht de woning te renoveren naar huidig design en dat is goed gelukt!

“We zijn er wel een half jaar mee bezig geweest, met een voorbereidingstijd van nog eens een half jaar en het was niet altijd even makkelijk” zegt de architect in een gesprek met Waterkant. “Zo heb ik veel moeten vechten met de uitvoerders want ze wilden bepaalde zaken niet uitvoeren, omdat ze nog nooit zoiets hadden gezien. Daarom bouwen we nu zelf”. Design & build noemt de 49-jarige architect uit Paramaribo dat.

Op zijn Facebook pagina is de transformatie van het huis goed te zien. “Als je alleen de voor en de na foto’s ziet dan kunnen sommige mensen het idee krijgen dat het gesloopt en opnieuw gebouwd is, maar dat is dus niet zo”.

Bekijk het resultaat en andere mooie werken van Allan Brewster en zijn team ook op zijn eigen pagina, Allan Brewster Architect: