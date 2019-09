13-jarige jongen per ongeluk geraakt door kogel uit vuurwapen

Een jongen van dertien jaar is gistermiddag per ongeluk geraakt in zijn been door een kogel uit een vuurwapen. Dit gebeurde toen de schutter een schot loste met zij vuistvuurwapen en de kogel zou zijn afgeketst, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Na het voorval werd de politie meteen ingeschakeld. Bij aankomst hebben zij het slachtoffer aangetroffen. Hij is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

De krant laat verder weten dat de schutter is aangehouden en door de politie is overgebracht naar het bureau. Het is niet bekend als hij over een vuurwapenvergunning beschikt. Ook is niet bekend als hij in verzekering is gesteld.

De politie van bureau Latour in Suriname heeft de zaak in onderzoek.